Covid, Oms: "Nuova variante del virus trovata anche in Olanda, Danimarca e Australia". L'Aia blocca tutti i voli da Uk. Governo Londra: "Ci aspettano mesi difficili" (Di domenica 20 dicembre 2020) Scattano la stretta nel Regno Unito – che rettifica gli allentamenti previsti per le feste di Natale – e l'allarme in Olanda, che da oggi al 1° gennaio sospende tutti i voli passeggeri per la Gran Bretagna. L'Europa si trova a fare i conti con una Nuova variante del coronavirus, – scoperta in Inghilterra, annunciata dall'Oms il 14 dicembre e capace di procedere fino al 70% più rapidamente del Sars-Cov-2 già noto -, che adesso preoccupa anche L'Aia, dove è stato intercettato un caso di infezione all'inizio di dicembre nell'ambito delle procedure di analisi che su base settimanale vengono effettuate su tutti i campioni raccolti. Ma i riscontri non si fermano qui: dall'Oms Maria Van Kerkhove, in un'intervista alla Bbc, ha dichiarato che

