Covid oggi in Italia: il bollettino del 20 dicembre. Dati sui contagi Coronavirus (Di domenica 20 dicembre 2020) I nuovi casi, spiega la Regione Toscana nel suo report quotidiano, sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. Le altre regioni In Alto Adige si registrano oggi 316 nuovi contagiati ... Leggi su quotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) I nuovi casi, spiega la Regione Toscana nel suo report quotidiano, sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. Le altre regioni In Alto Adige si registrano316 nuoviati ...

Ettore_Rosato : L'Italia è il Paese con la più alta mortalità da #covid secondo la #JohnsHopkinsUniversity. Al di la dai motivi, no… - dellorco85 : Chi per 1 anno ha minimizzato sul covid dicendo 'chessaramai' e 'no dittatura' oggi paradossalmente utilizza l'alto… - simonebaldelli : A cosa serve l'intervista di Arcuri di oggi? A spiegare che è complicato fare la campagna vaccinale durante la terz… - IoCivico : RT @ElioLannutti: Covid, Oms: 'Nuova variante del virus trovata anche in Olanda, Danimarca e Australia'.Scattano la stretta nel Regno Unito… - Lanceros7 : RT @dellorco85: Chi per 1 anno ha minimizzato sul covid dicendo 'chessaramai' e 'no dittatura' oggi paradossalmente utilizza l'alto numero… -