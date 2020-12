Covid, nuova variante è “fuori controllo”: allarme in Europa (Di domenica 20 dicembre 2020) Alfie Borromeo La nuova variante del coronavirus, che si sta diffondendo rapidamente nel Sud-Est dell’Inghilterra, è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia. A dirlo in un’intervista alla Bbc, è stata Maria Van Kerkhove, esperta dell’Organizzazione mondiale della Sanità, spiegando che ora sequenziare il genoma di questa variante aiuterà gli scienziati a capire il virus e come si diffonde. “Più si diffonde il virus e più possibilità ha di mutare”, ha sottolineato l’esperta, poi ha spiegati che secondo le ricostruzioni la nuova variante è partita dal Sud-Est dell’Inghilterra o da Londra. La nuova variante di coronavirus individuata nel Regno Unito è “fuori controllo”: lo ha dichiarato il ministro alla Sanità britannico, ... Leggi su improntaunika (Di domenica 20 dicembre 2020) Alfie Borromeo Ladel coronavirus, che si sta diffondendo rapidamente nel Sud-Est dell’Inghilterra, è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia. A dirlo in un’intervista alla Bbc, è stata Maria Van Kerkhove, esperta dell’Organizzazione mondiale della Sanità, spiegando che ora sequenziare il genoma di questaaiuterà gli scienziati a capire il virus e come si diffonde. “Più si diffonde il virus e più possibilità ha di mutare”, ha sottolineato l’esperta, poi ha spiegati che secondo le ricostruzioni laè partita dal Sud-Est dell’Inghilterra o da Londra. Ladi coronavirus individuata nel Regno Unito è “”: lo ha dichiarato il ministro alla Sanità britannico, ...

