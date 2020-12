Covid, ministro britannico: 'La nuova variante del virus è fuori controllo' (Di domenica 20 dicembre 2020) La nuova variante di coronavirus individuata nel Regno Unito è 'fuori controllo'. Lo ha detto il ministro alla Sanità britannico, Matt Hancock, precisando però che le autorità hanno 'agito con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 20 dicembre 2020) Ladi coronaindividuata nel Regno Unito è ''. Lo ha detto ilalla Sanità, Matt Hancock, precisando però che le autorità hanno 'agito con ...

Agenzia_Ansa : #Oms: 'La nuova variante di #Covid, scoperta in Gran Bretagna, è stata individuata anche in Danimarca e Australia… - MediasetTgcom24 : Covid, ministro britannico: 'La nuova variante del virus è fuori controllo' #Coronavirus - LegaSalvini : PECCATO PER IL LIBRO DI AUTOELOGIO DEL MINISTRO SPERANZA, NON VEDRÀ PIÚ LA LUCE DELLE LIBRERIE - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, ministro britannico: 'La nuova variante del virus è fuori controllo' #Coronavirus - DanieleDann1 : ?? #Covid, variante inglese dilaga in altri 3 Paesi (#Olanda, #Danimarca e #Australia). Ministro Sanità inglese: «E'… -