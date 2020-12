Covid, Londra: “La nuova variante del virus è fuori controllo”. Oms: trovata anche in Olanda, Danimarca e Australia. L’Aia e Bruxelles bloccano i voli da Uk (Di domenica 20 dicembre 2020) Scattano la stretta nel Regno Unito – che rettifica gli allentamenti previsti per le feste di Natale – e l’allarme in Olanda, che sospende tutti i voli passeggeri per la Gran Bretagna. Stessa scelta per il Belgio – che ferma anche i treni e pattuglia le strade -, mentre la Germania si appresta a percorrere la stessa strada. L’Europa si trova a fare i conti con una nuova variante del coronavirus, – scoperta in Inghilterra, annunciata dall’Oms il 14 dicembre e capace di procedere fino al 70% più rapidamente del Sars-Cov-2 già noto -, che il governo britannico ammette essere “fuori controllo”. “Abbiamo agito con decisione e molto rapidamente. Purtroppo la nuova variante è fuori controllo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Scattano la stretta nel Regno Unito – che rettifica gli allentamenti previsti per le feste di Natale – e l’allarme in, che sospende tutti ipasseggeri per la Gran Bretagna. Stessa scelta per il Belgio – che fermai treni e pattuglia le strade -, mentre la Germania si appresta a percorrere la stessa strada. L’Europa si trova a fare i conti con unadel corona, – scoperta in Inghilterra, annunciata dall’Oms il 14 dicembre e capace di procedere fino al 70% più rapidamente del Sars-Cov-2 già noto -, che il governo britannico ammette essere “”. “Abbiamo agito con decisione e molto rapidamente. Purtroppo la. ...

