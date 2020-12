Covid, Londra: “La nuova variante del virus è fuori controllo”. Oms: “Può incidere su metodi diagnostici”. Paesi Ue bloccano voli per Uk (Di domenica 20 dicembre 2020) La prima a decidere è stata l’Olanda. Poi sono arrivati Belgio, Italia e Austria e molti altri Paesi in Europa. La scelta è la stessa, per tutti: bloccare i collegamenti col Regno Unito. L’effetto domino arriva dopo la stretta in Gran Bretagna – che rettifica gli allentamenti previsti per le feste di Natale -, scattata a seguito dell’individuazione di una nuova variante del coronavirus che ora allarma anche l’Europa. Il governo britannico ammette che la mutazione – scoperta in Inghilterra, annunciata dall’Oms il 14 dicembre e capace di procedere fino al 70% più rapidamente del Sars-Cov-2 già noto -, è “fuori controllo” e l’Oms Europa chiede chiede ai Paesi di “aumentare la capacità di sequenziamento” del virus per capirne di più sui rischi posti dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) La prima a decidere è stata l’Olanda. Poi sono arrivati Belgio, Italia e Austria e molti altriin Europa. La scelta è la stessa, per tutti: bloccare i collegamenti col Regno Unito. L’effetto domino arriva dopo la stretta in Gran Bretagna – che rettifica gli allentamenti previsti per le feste di Natale -, scattata a seguito dell’individuazione di unadel coronache ora allarma anche l’Europa. Il governo britannico ammette che la mutazione – scoperta in Inghilterra, annunciata dall’Oms il 14 dicembre e capace di procedere fino al 70% più rapidamente del Sars-Cov-2 già noto -, è “” e l’Oms Europa chiede chiede aidi “aumentare la capacità di sequenziamento” delper capirne di più sui rischi posti dalla ...

