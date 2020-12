Covid, Londra: “La nuova variante del virus è fuori controllo”. Italia, Olanda, Austria e Belgio bloccano voli da Uk. Oms: mutazione trovata anche in Danimarca e Australia (Di domenica 20 dicembre 2020) La prima a decidere è stata l’Olanda. Poi sono arrivati Belgio, Italia e Austria e molti altri Paesi in Europa. La scelta è la stessa, per tutti: bloccare i collegamenti col Regno Unito. L’effetto domino arriva dopo la stretta in Gran Bretagna – che rettifica gli allentamenti previsti per le feste di Natale -, scattata a seguito dell’individuazione di una nuova variante del coronavirus che ora allarma anche l’Europa. Il governo britannico ammette che la mutazione – scoperta in Inghilterra, annunciata dall’Oms il 14 dicembre e capace di procedere fino al 70% più rapidamente del Sars-Cov-2 già noto -, è “fuori controllo” e l’Oms Europa chiede chiede ai Paesi di “aumentare la capacità di sequenziamento” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) La prima a decidere è stata l’. Poi sono arrivatie molti altri Paesi in Europa. La scelta è la stessa, per tutti: bloccare i collegamenti col Regno Unito. L’effetto domino arriva dopo la stretta in Gran Bretagna – che rettifica gli allentamenti previsti per le feste di Natale -, scattata a seguito dell’individuazione di unadel coronache ora allarmal’Europa. Il governo britannico ammette che la– scoperta in Inghilterra, annunciata dall’Oms il 14 dicembre e capace di procedere fino al 70% più rapidamente del Sars-Cov-2 già noto -, è “” e l’Oms Europa chiede chiede ai Paesi di “aumentare la capacità di sequenziamento” ...

