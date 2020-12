Covid, l’Italia sospende i voli dalla Gran Bretagna per la nuova variante del virus (Di domenica 20 dicembre 2020) Italia, Belgio e Olanda hanno bloccato i voli provenienti dal Regno Unito: la nuova variante è già presente nei Paesi Bassi. Anche Francia e Germania si preparano a fermare i voli. L’Oms: «In stretto contatto con Londra» Leggi su corriere (Di domenica 20 dicembre 2020) Italia, Belgio e Olanda hanno bloccato iprovenienti dal Regno Unito: laè già presente nei Paesi Bassi. Anche Francia e Germania si preparano a fermare i. L’Oms: «In stretto contatto con Londra»

VittorioSgarbi : Ma come, non eravamo, secondo la narrazione del Governo, “un modello da seguire” nella gestione della pandemia?… - Ettore_Rosato : L'Italia è il Paese con la più alta mortalità da #covid secondo la #JohnsHopkinsUniversity. Al di la dai motivi, no… - Corriere : Covid, l’Italia è prima al mondo per morti ogni 100 mila abitanti, dice la Johns Hopkin... - lorenzmariapia : RT @AlessandraOdri: L'Italia pare abbia il più alto numero di morti. Se sono conteggiati in questa maniera, mi sembra ovvio! #COVID https:/… - Lella67811668 : RT @Gianmar26145917: #TG5: l' #Italia ha bloccato i voli con la #GranBretagna causa la mutazione del #Covid_19 che si propagherebbe con una… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Italia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera