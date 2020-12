Covid, l’Italia sospende i voli con Uk. Speranza: “Nuova variante è più veloce, ma sembra che vaccino possa funzionare” (Di domenica 20 dicembre 2020) “Non sembra fare maggiori danni sull’individuo ma si propaga più velocemente e questo vuol dire più contagi ed è un problema”. Nelle ore in cui anche l’Italia decide lo stop ai voli col Regno Unito dopo i timori sollevati dalla Nuova variante del virus (N501Y), il ministro della Salute, Roberto Speranza, pur precisando che si tratta di “primissime informazioni“, sottolinea che “sembrerebbe che vaccini che sono in fase terminale e che dovrebbero essere approvati dall’Ema il 21 dicembre, possano funzionare egualmente anche su questa variante ma sono informazioni che dobbiamo ancora rendere più solide”. Speranza però avverte che “chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) “Nonfare maggiori danni sull’individuo ma si propaga piùmente e questo vuol dire più contagi ed è un problema”. Nelle ore in cui anchedecide lo stop aicol Regno Unito dopo i timori sollevati dalladel virus (N501Y), il ministro della Salute, Roberto, pur precisando che si tratta di “primissime informazioni“, sottolinea che “sembrerebbe che vaccini che sono in fase terminale e che dovrebbero essere approvati dall’Ema il 21 dicembre,noegualmente anche su questama sono informazioni che dobbiamo ancora rendere più solide”.però avverte che “chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto ...

VittorioSgarbi : Ma come, non eravamo, secondo la narrazione del Governo, “un modello da seguire” nella gestione della pandemia?… - Ettore_Rosato : L'Italia è il Paese con la più alta mortalità da #covid secondo la #JohnsHopkinsUniversity. Al di la dai motivi, no… - Corriere : ?? Anche l'Italia ha sospeso i voli dalla Gran Bretagna - maurogab1 : RT @giobandnere: L’età media dei morti Covid è di 80 anni con 3 malattie . In Italia l’aspettativa di vita è di 83 anni. Nei prossimi anni… - MarcoSiclari : RT @Antonio_Tajani: #COVID Oggi riunione Germania,Francia,Ue per contrastare #variantecovid.E l’Italia? Ancora una volta esclusi? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Italia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera