Covid, l’ira di Vissani: “Faremo una class action” (Di domenica 20 dicembre 2020) I ristoratori sono adirati: “Non si può fare un decreto di chiusura totale a cinque giorni dal Natale con la spesa già in frigo, il personale allertato e centinaia di prenotazioni per le feste, solo da noi poteva succedere una cosa del genere. Ci trattano come untori”, così si è sfogata Tiziana Mambrini con La Stampa. Tiziana insieme al marito è titolare della trattoria “da Teo” a Trastevere. “L’unica cosa da fare è una class action contro il governo. Altro che Repubblica basata sul lavoro, non abbiamo più nulla“, ha detto inferocito Gianfranco Vissani. A Napoli ieri i ristoratori e i camerieri sono scesi in strada a protestare, bloccando via Caracciolo, il lungomare cittadino. La protesta è contro Vincenzo De Luca che alle 14 di ieri ha prolungato lo status di zona arancione per la Campania, che oggi sarebbe dovuta tornare ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 20 dicembre 2020) I ristoratori sono adirati: “Non si può fare un decreto di chiusura totale a cinque giorni dal Natale con la spesa già in frigo, il personale allertato e centinaia di prenotazioni per le feste, solo da noi poteva succedere una cosa del genere. Ci trattano come untori”, così si è sfogata Tiziana Mambrini con La Stampa. Tiziana insieme al marito è titolare della trattoria “da Teo” a Trastevere. “L’unica cosa da fare è unacontro il governo. Altro che Repubblica basata sul lavoro, non abbiamo più nulla“, ha detto inferocito Gianfranco. A Napoli ieri i ristoratori e i camerieri sono scesi in strada a protestare, bloccando via Caracciolo, il lungomare cittadino. La protesta è contro Vincenzo De Luca che alle 14 di ieri ha prolungato lo status di zona arancione per la Campania, che oggi sarebbe dovuta tornare ...

QuotidianPost : Covid, l’ira di Vissani: “Faremo una class action” - sardanews : Festa di laurea, tra gli invitati un positivo al Covid. L’ira del sindaco di Jerzu: “Mettetevi subito in quarantena” - vivere_sardegna : Festa di laurea, tra gli invitati un positivo al Covid. L’ira del sindaco di Jerzu: “Mettetevi subito in quarantena” - Paolo1926_ : RT @NataleCuccurese: SUD SCIPPATO ANCHE DEI VACCINI COVID?! Piano vaccini Covid, l'ira di De Luca: 'Non bastano in Campania. C'è disparità… - Marcel_Bel89 : Tom Cruise, l'ira sul set per chi non rispetta le norme anti-Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’ira Covid, la chiusura delle sale da gioco e la crescita degli affari dei casino online Fortune Italia