Covid, la variante scoperta in Gran Bretagna ha raggiunto l’Italia: paziente trovato positivo, ecco dove (Di domenica 20 dicembre 2020) Individuato in Italia il primo paziente positivo alla nuova variante del Covid scoperta in Gran Bretagna: è l’inizio di un nuovo incubo? Era stato scoperto in queste ultime settimane e la notizia non lasciava presagire nulla di buono: la nuova variante del Covid identificata nel Regno Unito sarebbe fino al 70 per cento più contagioso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 20 dicembre 2020) Individuato in Italia il primoalla nuovadelin: è l’inizio di un nuovo incubo? Era stato scoperto in queste ultime settimane e la notizia non lasciava presagire nulla di buono: la nuovadelidentificata nel Regno Unito sarebbe fino al 70 per cento più contagioso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - SammyLrc : C’è la Variante Aurelia. C’è la Variante Ascari. C’è la Variante di valico. Mancava la #varianteinglese Lacuna co… - tvbusiness24 : ??Variante #Covid, in #Italia il primo positivo. Sospesi i voli con la Gran Bretagna, anche la Francia blocca le fro… -