Covid, la variante inglese è già in Italia L’Ue corre ai ripari: Gran Bretagna isolata (Di domenica 20 dicembre 2020) Sospesi i voli con la Gran Bretagna. Fiumicino, individuato il primo caso. Secondo l’università di Oxford, che sta lavorando al farmaco con AstraZeneca, la nuova variante «non preoccupa». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 20 dicembre 2020) Sospesi i voli con la. Fiumicino, individuato il primo caso. Secondo l’università di Oxford, che sta lavorando al farmaco con AstraZeneca, la nuova«non preoccupa».

Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - conci66aa : RT @ItalicaTestudo: Una variante del #Covid_19 è stata individuata nel Regno Unito e avrebbe già raggiunto Olanda, Danimarca e Australia Cu… - syMarcAn : RT @Ragusanews: Nuova variante Covid in un paziente isolato a Roma -