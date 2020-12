Covid, la variante del virus ha già raggiunto l’Olanda: cancellati i voli con l’Inghilterra (Di domenica 20 dicembre 2020) Il governo olandese ha bloccato i voli provenienti dal Regno Unito dopo aver individuato la variante del coronavirus già isolata in Gran Bretagna, che si diffonderebbe molto più rapidamente. L’Oms: «In stretto contatto con Londra» Leggi su corriere (Di domenica 20 dicembre 2020) Il governo olandese ha bloccato iprovenienti dal Regno Unito dopo aver individuato ladel coronagià isolata in Gran Bretagna, che si diffonderebbe molto più rapidamente. L’Oms: «In stretto contatto con Londra»

