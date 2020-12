Covid, la nuova variante è in Italia: il primo caso identificato è in un paziente a Roma (Di domenica 20 dicembre 2020) Il ministero della Salute ha annunciato che la nuova variante del virus Sars-CoV-2, è stata identificata in un soggetto rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito Leggi su corriere (Di domenica 20 dicembre 2020) Il ministero della Salute ha annunciato che ladel virus Sars-CoV-2, è stata identificata in un soggetto rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito

