Covid in Campania, il trend è stabile: il bollettino di oggi 20 dicembre (Di domenica 20 dicembre 2020) Resta stabile il trend dei contagi in Campania. Stando al bollettino di oggi dell'Unità di crisi della Regione sono 891 i contagi delle ultime 24 ore su oltre 14mila tamponi effettuati. Si registrano meno decessi rispetto agli ultimi giorni. Sono 11 le persone che in Campania sono morte per Covid, 4 deceduti nelle ultime 48 ore

