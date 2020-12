Covid, in Campania 891 positivi su 14.109 tamponi (6,3%), 11 morti (4 nelle ultime 48 ore) e 1.104 guariti (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono 891 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 14.109 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sui tamponi processati è pari al 6,3%. Dei 891 nuovi positivi, 109 sono sintomatici e 782 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 registrati in Campania dall’inizio della pandemia è 180.568, mentre il totale dei tamponi processati è 1.908.017. Sono 11 i nuovi decessi inseriti dall’Unità di crisi della Regione Campania nel bollettino odierno: in una nota si specifica che si tratta di 4 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 7 decessi avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Sono 1.104 i nuovi ... Leggi su ildenaro (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono 891 i nuovi casi di coronavirus emersi24 ore indall’analisi di 14.109. La percentuale disuiprocessati è pari al 6,3%. Dei 891 nuovi, 109 sono sintomatici e 782 sono asintomatici. Il totale dei casi di-19 registrati indall’inizio della pandemia è 180.568, mentre il totale deiprocessati è 1.908.017. Sono 11 i nuovi decessi inseriti dall’Unità di crisi della Regionenel bollettino odierno: in una nota si specifica che si tratta di 4 decessi avvenuti48 ore e 7 decessi avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Sono 1.104 i nuovi ...

