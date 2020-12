Covid, in calo i decessi: sono 352. Quattro italiani su 10 pronti a violare le regole di Natale (Di domenica 20 dicembre 2020) sono 15.104 i casi di Covid-19 (1204 in meno rispetto a ieri) registrati nelle ultime 24 ore in Italia (per un totale di 1.953.185 dall’inizio dell’epidemia). I morti nelle ultime 24 ore sono 352 (68.799 dall’inizio dell’epidemia), 201 in meno rispetto a ieri . sono i dati del Ministero della Salute pubblicati sul sito della Protezione Civile. sono 2.743 le persone ricoverate in terapia intensiva, 41 in meno rispetto a ieri. Lombardia, Veneto e Piemonte restano le regioni con il più alto numero di positivi. Blocco stradale a Napoli contro De Luca Si sono anche verificate proteste per i divieti. A Napoli nuovo blocco stradale per protestare contro l’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che conferma fino al 23 dicembre le misure restrittive anti ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 dicembre 2020)15.104 i casi di-19 (1204 in meno rispetto a ieri) registrati nelle ultime 24 ore in Italia (per un totale di 1.953.185 dall’inizio dell’epidemia). I morti nelle ultime 24 ore352 (68.799 dall’inizio dell’epidemia), 201 in meno rispetto a ieri .i dati del Ministero della Salute pubblicati sul sito della Protezione Civile.2.743 le persone ricoverate in terapia intensiva, 41 in meno rispetto a ieri. Lombardia, Veneto e Piemonte restano le regioni con il più alto numero di positivi. Blocco stradale a Napoli contro De Luca Sianche verificate proteste per i divieti. A Napoli nuovo blocco stradale per protestare contro l’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che conferma fino al 23 dicembre le misure restrittive anti ...

