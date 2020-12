Covid, il nuovo ceppo ha raggiunto l’Olanda: sospesi tutti i voli col Regno Unito (Di domenica 20 dicembre 2020) Covid, il nuovo ceppo raggiunge l’Olanda: sospesi i voli col Regno Unito In Olanda è stato isolato almeno un caso del nuovo ceppo di Coronavirus che si sta diffondendo nel Regno Unito. Per questo motivo, il governo di Mark Rutte ha deciso di sospendere tutti i voli da e per la Gran Bretagna. Il ministro della Salute olandese ha dichiarato: “Qualsiasi introduzione di questa variante dal Regno Unito deve essere arginata il più possibile, limitando e controllando il movimento di passeggeri in arrivo dal Regno Unito. Il gabinetto dei ministri sta seguendo da vicino gli sviluppi del ... Leggi su tpi (Di domenica 20 dicembre 2020), ilraggiungecolIn Olanda è stato isolato almeno un caso deldi Coronavirus che si sta diffondendo nel. Per questo motivo, il governo di Mark Rutte ha deciso di sospendereda e per la Gran Bretagna. Il ministro della Salute olandese ha dichiarato: “Qualsiasi introduzione di questa variante daldeve essere arginata il più possibile, limitando e controllando il movimento di passeggeri in arrivo dal. Il gabinetto dei ministri sta seguendo da vicino gli sviluppi del ...

