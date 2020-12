Covid | il bollettino di oggi | 15 104 casi e 352 morti

Leggi su urbanpost

(Di domenica 20 dicembre 2020)20 dicembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. 15.105i nuovidi-19 accertati e 352 i decessi nelle ultime 24 ore. l tamponi eseguiti sono 176.185, il rapporto positivi tamponi è al 8,5%, in ulteriore diminuzione rispetto a ieri (9,2%). I ricoverati in terapia intensiva sono 2.743, quindi 41 in meno rispetto a ieri, mentre i guariti salgono a 1.261.626 (+12.156). (segue dopo la foto)20 dicembre 2020: in Emilia-Romagna 1.751 nuovie 60Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 155.593di positività, 1.751 in più rispetto a ieri, su un ...