MediasetTgcom24 : Covid, protestano i ristoratori di Napoli: barricate sul lungomare contro De Luca #ristoratori… - MediasetTgcom24 : Covid, i ristoratori bloccano di nuovo il lungomare di Napoli #Coronavirusitalia - sergimagugliani : RT @SkyTG24: Covid, Campania zona arancione: ristoratori bloccano di nuovo il lungomare - marisanba1 : RT @Corriere: Napoli, ancora blocchi del traffico dei ristoratori contro De Luca e la Campania rimasta «arancione» - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, Campania zona arancione: ristoratori bloccano di nuovo il lungomare -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ristoratori

Nuova protesta a Napoli questa mattina, 20 dicembre, da parte dei ristoratori, che chiedono la possibilità di riaprire almeno fino al 23 dicembre.I manifestanti protestano contro la decisione del governatore Vincenzo De Luca di tenere la regione in fascia arancione anziché in quella gialla come previsto dal ministero della Salute Il ...