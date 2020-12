(Di domenica 20 dicembre 2020) Ildie la vicina via Chiatamone sono stati bloccati daiche protestano contro la decisione del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, di mantenere la Regione in ...

rotre54 : - Marcell03827767 : @tg2rai Siiii che bello ... una class Action... giusto, bravi, viva i ristoratori, gli facciamo un CULO così al co… - leggoit : Covid, i ristoratori bloccano di nuovo il lungomare di Napoli - crispadafora : RT @SkyTG24: Covid, Campania zona arancione: ristoratori bloccano di nuovo il lungomare - MZucchimarcello : RT @Stefano173456: Tecredo Covid Molti ristoratori davanti alle telecamere dichiarano che in questi 10 giorni di Lockdown perderanno dai… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ristoratori

Covid: prosegue il blocco dei ristoratori a Napoli Al termine di assemblea chiesta revoca ordinanza De Luca (ANSA) - NAPOLI, 20 DIC - Prosegue il blocco dei ristoratori e gestori di bar in piazza Vitt ...In queste ore nuovo blocco stradale a Napoli per protestare contro l'ordinanza firmata ieri da Vincenzo De Luca che conferma fino al 23 dicembre le misure restrittive anti Covid proprie della ...