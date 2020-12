Covid, i morti nelle Marche oggi sono otto, il più giovane aveva 61 anni /La mappa del contagio (Di domenica 20 dicembre 2020) ANCONA - I morti per il coronavirus nelle Marche oggi sono otto, cinque uomini e tre donne. La vittima più giovane aveva 61 anni, di Recanati. Dall'inizio della pandemia le vittime del Covid nella ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 20 dicembre 2020) ANCONA - Iper il coronavirus, cinque uomini e tre donne. La vittima più61, di Recanati. Dall'inizio della pandemia le vittime delnella ...

VittorioSgarbi : Ma come, non eravamo, secondo la narrazione del Governo, “un modello da seguire” nella gestione della pandemia?… - Adnkronos : 'Italia prima al mondo per morti #Covid ogni 100mila abitanti' - Corriere : Covid, l’Italia è prima al mondo per morti ogni 100 mila abitanti, dice la Johns Hopkin... - zazoomblog : Covid Lazio bollettino oggi 20 dicembre: 1.213 positivi (509 a Roma) e 21 morti - #Covid #Lazio #bollettino… - walter0309 : @SkyTG24 Questo è la conseguenza delle vostre ore di trasmissione sul COVID che hanno l’effetto di esasperare gli a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid morti Covid, Italia terza per numero di morti in base alla popolazione dopo Belgio e Perù Il Messaggero Covid, il nuovo bollettino della Regione Lombardia

Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 20 dicembre, che sale di 1.795 nuovi casi e 49 decessi.

Covid-19, stabili i nuovi contagi in Sicilia. Catania non è più la provincia con più casi

Sono 792 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, in linea con i dati di ieri, su 7.109 test effettuati, così come riporta l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono ...

Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 20 dicembre, che sale di 1.795 nuovi casi e 49 decessi.Sono 792 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, in linea con i dati di ieri, su 7.109 test effettuati, così come riporta l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono ...