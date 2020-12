Covid, Fontana: "In Lombardia primi vaccini il 27 dicembre" (Di domenica 20 dicembre 2020) Milano, 20 dicembre 2020 - "Passiamo dalla difesa all'attacco". E' quanto si legge sul profilo Facebook del presidente della Regione Lombardia nel post in cui annuncia l'imminente arrivo dei vaccini ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 20 dicembre 2020) Milano, 202020 - "Passiamo dalla difesa all'attacco". E' quanto si legge sul profilo Facebook del presidente della Regionenel post in cui annuncia l'imminente arrivo dei...

Agenzia_Ansa : #Covid: troppa folla, chiusa l'area della Fontana di Trevi Vigili, situazione non consentiva mantenere distanza di… - AnsaLombardia : Covid, Fontana: 'In Lombardia primi mille vaccini il 27/12'. Governatore: 'Finalmente passiamo dalla difesa all'att… - danilamonteverd : RT @MILinMOV: DISASTRO LOMBARDO Mentre nella giornata di ieri la Lombardia raggiungeva i 24.165 morti per Covid il Ministero della Salute… - MilanoSpia : Covid in Lombardia, Fontana: «I primi vaccini saranno distribuiti il 27 dicembre» - REDROAD04210192 : RT @qn_giorno: #Covid, Fontana: 'In #Lombardia primi vaccini il 27 dicembre' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana Covid, Fontana: "In Lombardia primi vaccini il 27 dicembre" IL GIORNO La nuova variante del virus è stata identificata anche in Italia

Il convivente del paziente era rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato a Fiumicino ...

Covid, Fontana: "In Lombardia primi vaccini il 27 dicembre"

Milano, 20 dicembre 2020 - "Passiamo dalla difesa all'attacco". E' quanto si legge sul profilo Facebook del presidente della Regione Lombardia nel post in cui annuncia l'imminente arrivo dei vaccini a ...

Il convivente del paziente era rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato a Fiumicino ...Milano, 20 dicembre 2020 - "Passiamo dalla difesa all'attacco". E' quanto si legge sul profilo Facebook del presidente della Regione Lombardia nel post in cui annuncia l'imminente arrivo dei vaccini a ...