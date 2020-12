Covid, famiglia sterminata: in 2 settimane morti padre, madre e figlio (Di domenica 20 dicembre 2020) Una storia che spinge alla riflessione e che amplifica il dolore nell’anno dell’epidemia da Covid. Triste protagonista un’intera famiglia di Campli, piccolo comune abruzzese in provincia di Teramo, sterminata dal Coronavirus. Un virus che contro di loro si è accanito in maniera particolarmente aggressiva. “Una storia straziante quella di questa famiglia che ha vissuto la perdita di padre, madre e figlio nel giro di pochi giorni”, dice il sindaco di Campli Federico Agostinelli al Messaggero. Che poi aggiunge: “Il dolore purtroppo è condiviso con tanti cittadini che hanno dovuto dare l’ultimo saluto ad un loro caro, spesso senza poterlo nemmeno fare direttamente, costretti in isolamento domiciliare. Sono consapevole e so che i miei pensieri sono quelli di un’intera ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Una storia che spinge alla riflessione e che amplifica il dolore nell’anno dell’epidemia da. Triste protagonista un’interadi Campli, piccolo comune abruzzese in provincia di Teramo,dal Coronavirus. Un virus che contro di loro si è accanito in maniera particolarmente aggressiva. “Una storia straziante quella di questache ha vissuto la perdita dinel giro di pochi giorni”, dice il sindaco di Campli Federico Agostinelli al Messaggero. Che poi aggiunge: “Il dolore purtroppo è condiviso con tanti cittadini che hanno dovuto dare l’ultimo saluto ad un loro caro, spesso senza poterlo nemmeno fare direttamente, costretti in isolamento domiciliare. Sono consapevole e so che i miei pensieri sono quelli di un’intera ...

repubblica : Teramo, un'intera famiglia sterminata dal Covid: madre, padre e figlio [aggiornamento delle 17:53] - repubblica : Teramo, un'intera famiglia sterminata dal Covid: madre, padre e figlio - HarmonYa_ : Di solito in famiglia mi additano come quella fredda e distaccata quest'anno no con il Covid sono vietate le effusi… - rossella_falai : RT @BarbaraRaval: I medici sanno tutto, sanno come curare il #COVID , e non potrebbe essere altrimenti. MA QUALI ORDINI RICEVONO? C'è dispa… - faustalissia : RT @TerrinoniL: Covid, in Salento focolaio dopo un funerale: contagiata tutta la famiglia del morto. Il sindaco vieta le celebrazioni a cas… -