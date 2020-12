Covid, Emilio Fede è guarito: “I medici sono stati angeli con i camici bianchi” (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Buone notizie per l’ex direttore di Rete4 Emilio Fede che, a 89 anni, è guarito dal Covid-19. L’ex direttore era ricoverato nel Covid residence di Ponticelli, la struttura dell’Asl destinata ad assistere i pazienti positivi al Covid asintomatici o paucisintomatici. Le sue condizioni cliniche erano apparse sempre buone e non presentava sintomi, ma si è sempre mantenuta alta l’attenzione a causa dell’età avanzata. Emilio Fede alloggiava presso l’hotel di Santa Lucia di Napoli in regime di domiciliari dopo essere stato arrestato l’estate scorsa sul lungomare di Napoli mentre festeggiava il suo 89esimo compleanno. “sono salvo, si legge su Il Mattino, ma il virus è micidiale. Non per i danni che può ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Buone notizie per l’ex direttore di Rete4che, a 89 anni, èdal-19. L’ex direttore era ricoverato nelresidence di Ponticelli, la struttura dell’Asl destinata ad assistere i pazienti positivi alasintomatici o paucisintomatici. Le sue condizioni cliniche erano apparse sempre buone e non presentava sintomi, ma si è sempre mantenuta alta l’attenzione a causa dell’età avanzata.alloggiava presso l’hotel di Santa Lucia di Napoli in regime di domiciliari dopo essere stato arrestato l’estate scorsa sul lungomare di Napoli mentre festeggiava il suo 89esimo compleanno. “salvo, si legge su Il Mattino, ma il virus è micidiale. Non per i danni che può ...

Camilla52146695 : RT @ugualeuguale: @latwittipe @marcotravaglio Ma poi: L'Italia é tra i paesi che ha lavorato meglio contro il covid (ovviamente non vero)>… - ugualeuguale : @latwittipe @marcotravaglio Ma poi: L'Italia é tra i paesi che ha lavorato meglio contro il covid (ovviamente non… - kauly58 : @MassimGiannini Sa signor Giannini prima del suo covid mi sembrava un giornalista discreto non un genio ma discreto… - ForzAzzurri1926 : ESCLUSIVA DI FA FRANCESCO EMILIO BORRELLI, TRA PRESENTE E FUTURO. POI LA RIVELAZIONE SULLA CANDIDATURA A SINDACO DI… - daniele19921 : RT @revneD88: Strano questo virus, Emilio Fede ha 89 anni, ma è asintomatico.... Una cosa é certa, non sarà tra i primi a vaccinarsi. #Str… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Emilio Covid, Emilio Fede è guarito: «Io, salvo grazie ai medici: a loro donerò i... Il Mattino Covid, Emilio Fede è guarito: “I medici sono stati angeli con i camici bianchi”

Napoli – Buone notizie per l’ex direttore di Rete4 Emilio Fede che, a 89 anni, è guarito dal Covid-19. L’ex direttore era ricoverato nel Covid residence di Ponticelli, la struttura dell’Asl destinata ...

Addio a Renzo Meini ideatore della Befana e anima del borgo

Ricoverato a Pisa per un intervento, ha contratto il Covid. Oggi alle 15.30 il funerale ... circa trenta musici e figuranti presieduti da Emilio Pistacchi e coordinati da Enrico Seghetta che ...

Napoli – Buone notizie per l’ex direttore di Rete4 Emilio Fede che, a 89 anni, è guarito dal Covid-19. L’ex direttore era ricoverato nel Covid residence di Ponticelli, la struttura dell’Asl destinata ...Ricoverato a Pisa per un intervento, ha contratto il Covid. Oggi alle 15.30 il funerale ... circa trenta musici e figuranti presieduti da Emilio Pistacchi e coordinati da Enrico Seghetta che ...