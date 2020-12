Covid, effetti collaterali: stress, alcol, tumori e violenza (Di domenica 20 dicembre 2020) Gianni M. non riesce a dormire più di quattro ore a notte. Marina C. è depressa e beve. Teresa L. ha il cellulare che squilla di continuo, risponde alle vittime di violenza. Elena R.... Leggi su ilmattino (Di domenica 20 dicembre 2020) Gianni M. non riesce a dormire più di quattro ore a notte. Marina C. è depressa e beve. Teresa L. ha il cellulare che squilla di continuo, risponde alle vittime di. Elena R....

ladyonorato : Sul vaccino anti Covid mi pare il minimo chiedere trasparenza, sicurezza e responsabilità delle case farmaceutiche… - AnnalisaChirico : Si guarisce in pochi giorni e senza effetti collaterali, come è successo con Trump: la cura a base di monoclonali c… - RobertoBurioni : Non conosciamo gli effetti a lungo termine di questo vaccino, anche se sperimentazioni umane limitate su altri vacc… - DiPint3 : RT @RadioSavana: Bolsonaro: 'Vaccino Covid non sarà obbligatorio. Io non lo farò, è un problema mio. La Pfizer ha detto che non è responsab… - be_marconi : Che siano gli effetti collaterali del Covid sulla materia grigia di Franceschini??? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid effetti Gli effetti del Covid-19 su occupazione e lavoro in America Latina Vatican News Covid: al Civile 3mila dipendenti hanno aderito alla vaccinazione

Si parte il 4 gennaio. L’obiettivo è arrivare ad almeno il 70%. Il 27 partenza comune simbolica in tutta Europa ...

Nuova variante del coronavirus: cosa sappiamo

Le preoccupazioni legate alla variante inglese del coronavirus I ricercatori in maniera particolare ... Ma tutti questi cambiamenti potrebbero incidere sugli effetti diretti dei vaccini? È questa la ...

Si parte il 4 gennaio. L’obiettivo è arrivare ad almeno il 70%. Il 27 partenza comune simbolica in tutta Europa ...Le preoccupazioni legate alla variante inglese del coronavirus I ricercatori in maniera particolare ... Ma tutti questi cambiamenti potrebbero incidere sugli effetti diretti dei vaccini? È questa la ...