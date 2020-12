Covid, dopo Londra anche l’Italia isola una variante del virus: “Trovate 23 mutazioni in un lasso di tempo breve” (Di domenica 20 dicembre 2020) La mutazione del virus circola già nel Continente. «Il paziente, e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l'aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento» Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 20 dicembre 2020) La mutazione delcircola già nel Continente. «Il paziente, e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l'aeroporto di Fiumicino, sono inmento»

Agenzia_Ansa : #Covid In Italia un soggetto positivo alla variante del virus. 'Paziente e convivente in isolamento dopo il rient… - Agenzia_Ansa : Atterrato a Fiumicino il volo British BA 560 proveniente da Londra con a bordo circa 110 passeggeri. Potrebbe esser… - fanpage : Dopo l'Olanda, il nuovo ceppo Covid del Regno Unito è stato rilevato in altri due Paesi europei. - vendutoschifoso : RT @Kutaro88: @gustinicchi La tipa del Vaccino che faceva la Fenomena ha tirato le cuoia! Voglio sentire le SCUSE che accamperanno per tutt… - alexium_alessio : RT @CriticaScient: Infarti più frequenti dopo che a causa delle restrizioni per mesi le persone non si sono potute curare. Ma per loro è l… -