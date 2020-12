(Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo l'allarme lanciato dal Regno Unito sulla nuova variante del coronavirus, 'come governo abbiamo il dovere di proteggere glini'. Lo ha detto il ministro Luigi Di, aggiungendo: 'Dopo ...

rtl1025 : ???? 'Il #RegnoUnito ha lanciato l'allarme su una nuova forma di #Covid che sarebbe il risultato di una mutazione de… - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, annuncia la sospensione dei voli con la Gran Bretagna per la nuova varian… - MediasetTgcom24 : Covid, Di Maio: 'L'Italia sospende i voli con la Gran Bretagna' #Coronavirus - divorex82 : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, annuncia la sospensione dei voli con la Gran Bretagna per la nuova variante del… - carmela19921 : RT @rtl1025: ???? 'Il #RegnoUnito ha lanciato l'allarme su una nuova forma di #Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. St… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Maio

Di Maio: "Dobbiamo proteggere gli italiani" - Dopo l'allarme lanciato ... impegnato ad arginare un'ondata di contagi attribuita a una nuova variante del Covid-19. "Non ci sono indicazioni che sia più ...Dopo aver avvisato il Governo inglese, con il ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con il ...