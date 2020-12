Covid, Brusaferro: "La situazione è molto seria" (Di domenica 20 dicembre 2020) “Se la situazione non fosse stata molto seria certo non avremmo mantenuto una linea così rigorosa. I dati non mentono”. Così Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico scientifico, sul Corriere della sera. “Se non ci fossero state tante evidenze che indicano chiaramente un rischio di ripresa dell’epidemia - osserva - non ci sarebbe stata la necessità di insistere con queste restrizioni in un periodo tradizionalmente caro a tutti come il Natale”. Per esempio “l’indice puntuale di trasmissione dei contagi, l’Rt, è cresciuto in una settimana da 0,77 a 0,87. Un segnale di rialzo indiscutibile, che non possiamo permetterci di sottovalutare.Poi ci sono i tassi di occupazione degli ospedali, superiori alla soglia anche se di poco: 33% delle terapie intensive, dove il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 20 dicembre 2020) “Se lanon fosse statacerto non avremmo mantenuto una linea così rigorosa. I dati non mentono”. Così Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico scientifico, sul Corriere della sera. “Se non ci fossero state tante evidenze che indicano chiaramente un rischio di ripresa dell’epidemia - osserva - non ci sarebbe stata la necessità di insistere con queste restrizioni in un periodo tradizionalmente caro a tutti come il Natale”. Per esempio “l’indice puntuale di trasmissione dei contagi, l’Rt, è cresciuto in una settimana da 0,77 a 0,87. Un segnale di rialzo indiscutibile, che non possiamo permetterci di sottovalutare.Poi ci sono i tassi di occupazione degli ospedali, superiori alla soglia anche se di poco: 33% delle terapie intensive, dove il ...

Il presidente dell'Iss sul Corriere: “Se non ci fossero state tante evidenze che indicano chiaramente un rischio di ripresa dell’epidemia, non ci sarebbe stata la necessità di insistere con queste res ...

