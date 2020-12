Covid, Bolsonaro contro il vaccino: “Vi trasformerà in coccodrilli” (Di domenica 20 dicembre 2020) La Corte Suprema in Brasile decide di rendere obbligatorio il vaccino anti Covid, ma il presidente Bolsonaro è contrario: la dichiarazione shock Aumentano le speranze nel mondo di sconfiggere questa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 20 dicembre 2020) La Corte Suprema in Brasile decide di rendere obbligatorio ilanti, ma il presidenteè contrario: la dichiarazione shock Aumentano le speranze nel mondo di sconfiggere questa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ironizzato sul vaccino anti-Covid della Pfizer. 'Se diventi un alligator… - VendettaBenny : RT @RadioSavana: Bolsonaro: 'Vaccino Covid non sarà obbligatorio. Io non lo farò, è un problema mio. La Pfizer ha detto che non è responsab… - LobbaLuisa : RT @globalistIT: - _Salvo_74 : RT @EliseiNicole: Bolsonaro:”Vaccino Covid non sarà - PiscopoNicola97 : RT @RadioSavana: Bolsonaro: 'Vaccino Covid non sarà obbligatorio. Io non lo farò, è un problema mio. La Pfizer ha detto che non è responsab… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bolsonaro Covid Brasile, Bolsonaro: «Fretta vaccinazioni non giustificata, interferisce nelle vite delle persone» Il Messaggero Covid, Bolsonaro contro il vaccino: “Vi trasformerà in coccodrilli”

La Corte Suprema in Brasile decide di rendere obbligatorio il vaccino anti Covid, ma il presidente Bolsonaro è contrario: la dichiarazione shock ...

Covid Brasile, Bolsonaro: «Fretta vaccinazioni non giustificata, interferisce nelle vite delle persone»

Per Jair Bolsonaro «la fretta» con cui si sta procedendo con le ... destra brasiliano che dall’inizio della pandemia ha sempre sminuito la gravità del Covid, anche quando lui stesso è stato contagiato ...

La Corte Suprema in Brasile decide di rendere obbligatorio il vaccino anti Covid, ma il presidente Bolsonaro è contrario: la dichiarazione shock ...Per Jair Bolsonaro «la fretta» con cui si sta procedendo con le ... destra brasiliano che dall’inizio della pandemia ha sempre sminuito la gravità del Covid, anche quando lui stesso è stato contagiato ...