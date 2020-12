Covid | bloccati i voli per la Gran Bretagna Di Maio | “Dobbiamo tutelare gli italiani”

Leggi su italiasera

(Di domenica 20 dicembre 2020) L’Italia ha bloccato iper la. La conferma è arrivata dal ministro degli Esteri Luigi Di: “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma diche sarebbe il risultato di una mutazione del virus”, ha scritto su Facebook. Ancora: “Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere icon la. La nostra priorità èl’Italia e i nostri connazionali”, ha spiegato Di. L'articolo proviene da Italia Sera.