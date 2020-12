Covid, allarme variante inglese: ora è in Olanda. Bloccati tutti i voli con l'Inghilterra. Il capo della sanità: «Nuovo virus corre» (Di domenica 20 dicembre 2020) La variante del Sars-Cov-2 individuata nel sudest dell'Inghilterra si chiama VUI-202012/01. Significa "Variant Under Investigation, anno 2020, mese 12, variant 01". Le autorità... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 20 dicembre 2020) Ladel Sars-Cov-2 individuata nel sudest dell'si chiama VUI-202012/01. Significa "Variant Under Investigation, anno 2020, mese 12, variant 01". Le autorità...

