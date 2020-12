Covid, allarme nuova variante: Italia sospende i voli con la Gran Bretagna” (Di domenica 20 dicembre 2020) Alfie Borromeo Il ministero degli Affari Esteri guidato da Luigi Di Maio ha comunicato alla Gran Bretagna l’interruzione dei voli a causa delle nuova variante più aggressiva del Covid-19 che si sta diffondendo rapidamente nel Sud est dell’Inghilterra. Queste le parole di Luigi Di Maio su Facebook: “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli Italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra ... Leggi su improntaunika (Di domenica 20 dicembre 2020) Alfie Borromeo Il ministero degli Affari Esteri guidato da Luigi Di Maio ha comunicato allal’interruzione deia causa dellepiù aggressiva del-19 che si sta diffondendo rapidamente nel Sud est dell’Inghilterra. Queste le parole di Luigi Di Maio su Facebook: “Il Regno Unito ha lanciato l’su unaforma diche sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere glini, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento perre icon la. La nostra ...

