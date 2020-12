Covid-19, virus inglese trovato anche in Italia: il comunicato (Di domenica 20 dicembre 2020) Covid-19 virus inglese trovato anche in Italia, la situazione sta peggiorando drammaticamente. Infatti il ceppo mutato è stato trovato nel nostro Paese. Il Covid-19 sta continuando ad essere protagonista assoluto delle nostre giornate, con tante persone che da mesi non fanno altro che pensare alla malattia nato nei mercati della carne di Wuhan. La situazione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 20 dicembre 2020)-19in, la situazione sta peggiorando drammaticamente. Infatti il ceppo mutato è statonel nostro Paese. Il-19 sta continuando ad essere protagonista assoluto delle nostre giornate, con tante persone che da mesi non fanno altro che pensare alla malattia nato nei mercati della carne di Wuhan. La situazione L'articolo proviene da Inews.it.

