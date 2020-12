Covid-19 variante: scoperto primo caso in Italia proveniente dalla Gran Bretagna (Di lunedì 21 dicembre 2020) Rilevata in Italia la nuova variante del Covid-19: positivo un soggetto giunto dalla Gran Bretagna La nuova variante del coronavirus è arrivata in Italia. Lo ha affermato il ministero della Salute, che ha riportato: “Il Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l’Istituto superiore di Sanità, ha sequenziato il genoma del virus Sars-Cov-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna“. Il soggetto in questione, tornato in Italia dall’aeroporto di Fiumicino, si trova in isolamento assieme al suo convivente. Anche i famigliari e i ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020) Rilevata inla nuovadel-19: positivo un soggetto giuntoLa nuovadel coronavirus è arrivata in. Lo ha affermato il ministero della Salute, che ha riportato: “Il Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l’Istituto superiore di Sanità, ha sequenziato il genoma del virus Sars-Cov-2da un soggetto risultato positivo con lariscontrata nelle ultime settimane in“. Il soggetto in questione, tornato indall’aeroporto di Fiumicino, si trova in isolamento assieme al suo convivente. Anche i famigliari e i ...

