Covid-19, Ricciardi: “I contagi aumenteranno. Dicembre e gennaio saranno terribili” (Di domenica 20 dicembre 2020) Walter Ricciardi, invita a non abbassare la guardia, soprattutto perchè, le prossime settimane saranno molto difficili da gestire con una risalita dei contagi L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 20 dicembre 2020) Walter, invita a non abbassare la guardia, soprattutto perchè, le prossime settimanemolto difficili da gestire con una risalita deiL'articolo .

fattoquotidiano : Covid, Ricciardi su La7: “Siamo in guerra con bombe che non si vedono. Medici e infermieri non ce la fanno più. Ser… - La7tv : #lariachetira I consigli di Walter Ricciardi: 'È importante ogni ora ventilare l'ambiente in casa, almeno per 15 mi… - orizzontescuola : Covid-19, Ricciardi: “I contagi aumenteranno. Dicembre e gennaio saranno terribili” - SimoBilal12 : RT @La7tv: #lariachetira Walter Ricciardi: 'Poco fa ho parlato con i colleghi inglesi. La nuova variante del covid ha una capacità di conta… - La7tv : #lariachetira Walter Ricciardi: 'Poco fa ho parlato con i colleghi inglesi. La nuova variante del covid ha una capa… -