Covid-19, il nuovo bollettino medico: 15.104 contagiati e 352 deceduti (Di domenica 20 dicembre 2020) Covid-19, il nuovo bollettino medico. Arriva il nuovo bollettino medico nazionale sul fronte Covid-19. • 15.104 contagiati • 352 morti • 12156 guariti -41 terapie intensive -206 ricoveri 137.420 tamponi Tasso di positività: 11,0% (+1,7%) L'articolo proviene da Inews.it.

Covid, i ristoratori bloccano di nuovo il lungomare di Napoli #Coronavirusitalia - Covid, Inghilterra: Johnson annuncia nuovo lockdown a Londra. 'I residenti di quelle zone dovranno rimanere a casa… - In una lunga intervista, il responsabile delle Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano parla dei contagi e… - Quando il 2020 sta finendo ma vieni a conoscenza del nuovo ceppo di covid nel Regno Unito - Noi Verdi non siamo in maggioranza ma in piena pandemia da #Covid_19, con la variante del #virus proveniente dal Regno Unito