Covid-19, il bollettino del Ministero Della Salute del 20 Dicembre 2020 (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Ministero Della Salute ha reso noti, tramite il consueto bollettino, i dati dell’epidemia da Covid-19 aggiornati al 20 Dicembre. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO- PREMER F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA A… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 20 dicembre 2020) Ilha reso noti, tramite il consueto, i dati dell’epidemia da-19 aggiornati al 20. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO- PREMER F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA A… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

SkyTG24 : ?? L'Italia sospende i voli con la Gran Bretagna 'La nostra priorità è tutelare l'Italia e i nostri connazionali' ha… - SkyTG24 : 'Siamo costretti ad agire', ha detto #Merkel, prendendo atto delle 'moltissime morti' dovute all'epidemia di… - occhio_notizie : Covid in Veneto, 3.869 nuovi positivi e 52 morti nelle ultime 24 ore - QuiNewsVersilia : Covid, 27 nuovi casi in Versilia - bobinetv : Covid: meno di 400 persone in isolamento domiciliare #valledaosta #salute - -