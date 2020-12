Covid-19: Commissione Ue acquista 20 milioni di tamponi rapidi (Di domenica 20 dicembre 2020) Dall'inizio del 2021, questi test saranno messi a disposizione degli Stati membri. L'iniziativa si accompagna a una proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro comune per i test rapidi antigenici Leggi su firenzepost (Di domenica 20 dicembre 2020) Dall'inizio del 2021, questi test saranno messi a disposizione degli Stati membri. L'iniziativa si accompagna a una proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro comune per i testantigenici

luigidimaio : 40 mln degli 80 risparmiati a @Montecitorio al personale sanitario impegnato contro il #covid. Ok in commissione a… - mariaederaM5S : Al personale sanitario impegnato contro il #Covid andranno 40 degli 80 mln restituiti da bilancio @Montecitorio. Lo… - M5S_Camera : 40 MILIONI DELLE RESTITUZIONI DELLA CAMERA AL PERSONALE SANITARIO Con l’emendamento alla manovra approvato in comm… - FirenzePost : Covid-19: Commissione Ue acquista 20 milioni di tamponi rapidi - DocenteCarla : Ci Vuole una COMMISSIONE che smascheri il numero effettivo dei decessi....covid.....NON COVID -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Commissione Coronavirus Covid-19: Commissione Ue, contratto da 100 milioni di euro per test rapidi. Raccomandazioni per "uso, convalida e riconoscimento" Servizio Informazione Religiosa Tutte le date sull’inizio delle vaccinazioni in Italia

“Il 24 dicembre, una volta che il vaccino sarà approvato dall’Agenzia europea lunedì 21 dicembre e poi congiuntamente dalla Commissione europea e da Aifa, camion dell’azienda Pfizer partiranno dal sit ...

VENEZIA (m.gasp.) L'invito lo hanno rivolto direttamente alla presidente

PORTOVENEZIA (m.gasp.) L'invito lo hanno rivolto direttamente alla presidente della IV Commissione, Deborah Onisto (in foto) nella speranza che dal Comitatone di lunedì emergano intanto ...

“Il 24 dicembre, una volta che il vaccino sarà approvato dall’Agenzia europea lunedì 21 dicembre e poi congiuntamente dalla Commissione europea e da Aifa, camion dell’azienda Pfizer partiranno dal sit ...PORTOVENEZIA (m.gasp.) L'invito lo hanno rivolto direttamente alla presidente della IV Commissione, Deborah Onisto (in foto) nella speranza che dal Comitatone di lunedì emergano intanto ...