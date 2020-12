Così la Russia scombussola il Mediterraneo. Parola di Pompeo (Di domenica 20 dicembre 2020) All’inizio di questo mese, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, nei commenti al MED Dialogue, ha accusato gli Stati Uniti di giocare giochi politici nel Mediterraneo e di aver bloccato la nomina di un nuovo rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite in Libia. È sventurato e inutile che il signor Lavrov di nuovo sbagli i fatti e cerchi di riscrivere la storia. Gli Stati Uniti stanno lavorando attivamente con alleati e partner nel Mediterraneo orientale per promuovere maggiore stabilità, sicurezza e prosperità. In Libia, gli Stati Uniti sostengono la formazione di un governo inclusivo che possa proteggere il Paese e soddisfare le esigenze economiche e umanitarie del popolo libico. Il nostro obiettivo principale resta quello di portare le parti libiche a una soluzione politica negoziata e inclusiva facilitata dall’Onu ... Leggi su formiche (Di domenica 20 dicembre 2020) All’inizio di questo mese, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, nei commenti al MED Dialogue, ha accusato gli Stati Uniti di giocare giochi politici nele di aver bloccato la nomina di un nuovo rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite in Libia. È sventurato e inutile che il signor Lavrov di nuovo sbagli i fatti e cerchi di riscrivere la storia. Gli Stati Uniti stanno lavorando attivamente con alleati e partner nelorientale per promuovere maggiore stabilità, sicurezza e prosperità. In Libia, gli Stati Uniti sostengono la formazione di un governo inclusivo che possa proteggere il Paese e soddisfare le esigenze economiche e umanitarie del popolo libico. Il nostro obiettivo principale resta quello di portare le parti libiche a una soluzione politica negoziata e inclusiva facilitata dall’Onu ...

