Così la finanza potrà contribuire a far uscire l’Italia dalla crisi

(Di domenica 20 dicembre 2020) Quali strategie impiegare per raccogliere ingenti risorse finanziarie e impiegarle nel modo giusto affinché l’economia possa ripartire subito? Questa è la sfida occorsa in seguito allo scoppio dellada Covid-19. Ed è questa l’origine della discussione sui coronabond e della necessità di proporre risposte convincenti. Su quest’ultimo punto è necessario fare chiarezza, distinguere i diversi piani di analisi e proporre delle soluzioni tecniche utilizzabili nel mercato. Un primo elemento di discussione è legato a come emettere nuovo debito a livello centrale, visto che la riduzione del PIL di vari Paesi europei e l’esigenza di più ampie risorse porterà a un ulteriore indebitamento. La scelta di «marchiare» questo nuovo debito con un’etichetta specifica non è solo di natura simbolica, ma apre la strada alla necessità di un’Europa più forte e presente. Per quello che ...