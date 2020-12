Cosa sta consegnando il giocatore all'arbitro? Imbarazzo in diretta tv, mai accaduto su un campo da calcio | Guarda (Di domenica 20 dicembre 2020) Grosso Imbarazzo durante la partita tra Athletic Bilbao e Huesca, anticipo della Liga spagnola. Al 52' il difensore degli ospiti Pulido, già ammonito nel primo tempo, si accorge (dopo 6 minuti in campo) di non aver lasciato negli spogliatoi il cellulare. E così, sorridendo, lo consegna al direttore di gara Pizarro. L'arbitro è smarrito e Guarda lo smartphone con espressione sorpresa, prima di prenderlo e consegnarlo al suo assistente a bordo campo. Il simpatico siparietto non ha portato fortuna a Pulido, espulso all'86' dopo aver provocato un rigore. Finale: 2-0 per il Bilbao e tanti messaggi (poco simpatici, immaginiamo) sul telefonino di Pulido. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Grossodurante la partita tra Athletic Bilbao e Huesca, anticipo della Liga spagnola. Al 52' il difensore degli ospiti Pulido, già ammonito nel primo tempo, si accorge (dopo 6 minuti in) di non aver lasciato negli spogliatoi il cellulare. E così, sorridendo, lo consegna al direttore di gara Pizarro. L'è smarrito elo smartphone con espressione sorpresa, prima di prenderlo e consegnarlo al suo assistente a bordo. Il simpatico siparietto non ha portato fortuna a Pulido, espulso all'86' dopo aver provocato un rigore. Finale: 2-0 per il Bilbao e tanti messaggi (poco simpatici, immaginiamo) sul telefonino di Pulido.

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Cosa significano le (giuste) frustate della Casellati a Conte. Forse si sta per chiudere… - CarloCalenda : Il @pdnetwork deve decidere cosa fare a Roma a prescindere dall’esito del processo a Virginia Raggi, alla quale per… - LucaBizzarri : Sta aspettando la fine dei soliti ignoti. La cosa meravigliosa è che questa è l’ipotesi meno tragicomica. - bangshinya : noi del fandom di wmmap siamo dei clown totali la storia è nella merda più totale adesso che anastacius si è r… - NataliaLacunza3 : RT @SGOwnsMySoul: NOVEMBRE Clip sulle Rosmello: 'Sta nascendo un amore?' Rosalinda: *va in panico per cosa penserà GiuIiano* - DICEMBRE… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sta Gf Vip: «Salta la puntata del 25 dicembre». Ecco cosa sta succedendo Il Mattino NAS Synology DiskStation DS420+: 4 hard disk e due SSD per la cache

E' questo un NAS a 4 cassettini che sfrutta la flessibilità del sistema operativo Synology DiskStation Manager; due predisposizioni per SSD di cache accelerano inoltre l'accesso ai dati dei dischi mec ...

Rissa a Marina di Pietrasanta Denunciati sei lucchesi

lucca. Avrebbero aggredito un gruppo di giovani appena usciti da una festa di compleanno in uno stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta. E lo avrebbero fatto senza motivo. Forse troppo disinibi ...

E' questo un NAS a 4 cassettini che sfrutta la flessibilità del sistema operativo Synology DiskStation Manager; due predisposizioni per SSD di cache accelerano inoltre l'accesso ai dati dei dischi mec ...lucca. Avrebbero aggredito un gruppo di giovani appena usciti da una festa di compleanno in uno stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta. E lo avrebbero fatto senza motivo. Forse troppo disinibi ...