Cosa si può fare oggi in Campania zona arancione (Di domenica 20 dicembre 2020) Resta zona arancione la Campania. Con l’ordinanza numero 98, la Regione ha applicato tutte le restrizioni della zona arancione. L’ordinanza, firmata dal governatore Vincenzo De Luca, inoltre acuisce le restrizioni con il divieto di vendita di bevande dalle 11 del mattino in poi e con divieto di consumo di cibo e bevande escluse l’acqua all’aperto per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 20 dicembre 2020) Restala. Con l’ordinanza numero 98, la Regione ha applicato tutte le restrizioni della. L’ordinanza, firmata dal governatore Vincenzo De Luca, inoltre acuisce le restrizioni con il divieto di vendita di bevande dalle 11 del mattino in poi e con divieto di consumo di cibo e bevande escluse l’acqua all’aperto per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

StefanoGuerrera : 21:30 del 18 dicembre - meno di una settimana da Natale - e una nazione intera ad aspettare che questi smettano di… - Corriere : Idrogeno, la nuova frontiera dell’economia «green»: cos’è e come si può impiegare - borghi_claudio : Già che sono in tema: una cosa che si può regalare e che spesso fa piacere è l'ARTE. Ce n'è per tutte le tasche, da… - BrucoOmar : @GabrieleCats Sì infatti ma la stampa può pure commentare quello che vede senza dover fare un mero confronto numeri… - opaleggiante : RT @Link4Universe: Quando si parla di consenso nel sesso, una cosa mai sottolineata abbastanza è che un partner può NON dare più il consens… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa può Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it