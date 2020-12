Cosa sappiamo della nuova variante del coronavirus in Gran Bretagna (Di domenica 20 dicembre 2020) Il premier britannico Johnson ha varato una serie di misure molto dure dopo che, nel Regno Unito, è stata trovata una versione mutata del virus Sars-CoV-2: non sembra più letale, ma pare diffondersi con estrema rapidità. I vaccini, secondo il consigliere del premier, «dovrebbero funzionare» Leggi su corriere (Di domenica 20 dicembre 2020) Il premier britannico Johnson ha varato una serie di misure molto dure dopo che, nel Regno Unito, è stata trovata una versione mutata del virus Sars-CoV-2: non sembra più letale, ma pare diffondersi con estrema rapidità. I vaccini, secondo il consigliere del premier, «dovrebbero funzionare»

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sappiamo Covid, la nuova variante del coronavirus diffusa in Gran Bretagna Corriere della Sera Coriano. “Caro Babbo Natale porta un sacco di umiltà da spargere in Comune”

Caro Babbo Natale non ti chiederò certo miracoli per la qual cosa so che non sei attrezzato. Tranquillo, mi limiterò a desideri più modesti e concretizzabili. Ecco, per prima cosa ti chiederei in ...

Nomadi digitali, i consigli pratici per lavorare viaggiando per il mondo

Le mete, le professioni più compatibili e la gestione dei soldi: ecco i consigli pratici di Lonely Planet per diventare nomadi digitali ...

