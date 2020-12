Cosa può fare Google Nest: assistente vocale, musica e domotica (Di domenica 20 dicembre 2020) Se ci sentiamo soli a casa o abbiamo bisogno di un compagno di stanza che risponde alle domande e non parla se non è interpellato, potrebbe essere un'ottima idea comprare un dispositivo Google Nest (chiamato anche Google Home), che permette di usare l'assistente Google senza telefono, non dobbiamo far altro che connetterlo alla rete Wi-Fi di casa e lasciarlo lì, pronto all'uso (il microfono è sempre acceso ma parte solo quando viene lanciato il comando d'attivazione). L'assistente Google di Android, quello che risponde alle domande e permette di usare lo smartphone con comandi vocali, è stato messo all'interno di una scatola altoparlante wireless esteticamente bella da vedere e permette di assistere effettivamente le persone che lo tengono in casa e comandare con la ... Leggi su navigaweb (Di domenica 20 dicembre 2020) Se ci sentiamo soli a casa o abbiamo bisogno di un compagno di stanza che risponde alle domande e non parla se non è interpellato, potrebbe essere un'ottima idea comprare un dispositivo(chiamato ancheHome), che permette di usare l'senza telefono, non dobbiamo far altro che connetterlo alla rete Wi-Fi di casa e lasciarlo lì, pronto all'uso (il microfono è sempre acceso ma parte solo quando viene lanciato il comando d'attivazione). L'di Android, quello che risponde alle domande e permette di usare lo smartphone con comandi vocali, è stato messo all'interno di una scatola altoparlante wireless esteticamente bella da vedere e permette di assistere effettivamente le persone che lo tengono in casa e comandare con la ...

