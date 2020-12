Cosa mi hanno offerto per farmi da parte Virginia Raggi | lo sfogo violentissimo | svelato il patto sporco tra Pd e M5s

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 dicembre 2020) Dentro il Movimento 5 Stelle in tanti speravano nella condanna di, per fare fuori una sindaca di Roma per certi versi imbarazzante ma soprattutto per liberare il campo all'accordo politico con il Pd al Campidoglio e ridisegnare gli equilibri di potere grillini. Assolta anche in Appello, lasi sfoga e parla di diverse pressioni per farle ritirare la ricandidatura che qualche mese fa ha avanzato, a sorpresa, spiazzando anche il suo stesso Movimento. Al di là dei "4 lunghi anni di silenzio e di solitudine politica" denunciati subito dopo la sentenza, una vera e propria granata sganciata sui compagni di partito, lacoi suoi fedelissimi si è lasciata andare: "Mi avevanodelle poltrone per non ricandidarmi ma io non lascio Roma. E potrei anche entrare nel nuovo ...