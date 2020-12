Coronavirus: Zingaretti, 'bene blocco da Gb, a Fiumicino tamponi per aerei già in volo' (Di domenica 20 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 20 dicembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Coronavirus: Zingaretti, 'bene blocco da Gb, a Fiumicino tamponi per aerei già in volo'... - zazoomblog : Coronavirus: Zingaretti bene blocco da Gb a Fiumicino tamponi per aerei già in volo - #Coronavirus: #Zingaretti… - Carlodar97 : Variante Coronavirus dal Regno Unito ???? Già immagino Zingaretti lanciare la campagna 'Abbraccia un inglese' con tè… - LLombard0 : Per chi ancora che le misure #Covid_19 servano a fronteggiare la pandemia. #coronavirus #Zingaretti #DPCM… - Profilo3Marco : RT @Storace: #Povertà in vertiginoso aumento a #Roma. La denuncia della #Chiesa. Il silenzio della #politica, di tutta la politica. Compre… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Zingaretti Coronavirus: Zingaretti, 'bene blocco da Gb, a Fiumicino tamponi per aerei già in volo' SardiniaPost Coronavirus: Zingaretti, ‘bene blocco da Gb, a Fiumicino tamponi per aerei già in volo’

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Bene la scelta del Governo di bloccare i voli da Londra. A Fiumicino abbiamo predisposto tampone per tutti gli arrivi degli aerei già in volo”. Lo scrive il segretario del ...

Medici di base: sì alle visite domiciliari a pazienti Covid. Ricorso accolto

Dottori e Uscar devono lavorare in sinergia, e il medico può sempre recarsi a casa del paziente, anche se affetto da coronavirus. Soddisfatto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ...

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Bene la scelta del Governo di bloccare i voli da Londra. A Fiumicino abbiamo predisposto tampone per tutti gli arrivi degli aerei già in volo”. Lo scrive il segretario del ...Dottori e Uscar devono lavorare in sinergia, e il medico può sempre recarsi a casa del paziente, anche se affetto da coronavirus. Soddisfatto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ...