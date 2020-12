Coronavirus, ultime notizie. Variante inglese, Italia sospende i voli con Gb. LIVE (Di domenica 20 dicembre 2020) Attesa per il nuovo bollettino. Il ministro della Salute Speranza ha firmato l'ordinanza: vietato l'ingresso a chi negli ultimi 14 giorni è transitato nel Paese britannico, chi si trova già in Italia deve sottoporsi al tampone. Corsa allo shopping nell'ultimo fine settimana prima delle restrizioni per il Natale Leggi su tg24.sky (Di domenica 20 dicembre 2020) Attesa per il nuovo bollettino. Il ministro della Salute Speranza ha firmato l'ordinanza: vietato l'ingresso a chi negli ultimi 14 giorni è transitato nel Paese britannico, chi si trova già indeve sottoporsi al tampone. Corsa allo shopping nell'ultimo fine settimana prima delle restrizioni per il Natale

