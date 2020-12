Coronavirus, ultime notizie: Esodo tranquillo, ma folla per shopping. DIRETTA (Di domenica 20 dicembre 2020) Corsa allo shopping nell'ultimo fine settimana prima delle restrizioni per il Natale. Inevitabili gli assembramenti nelle città e un traffico sostenuto su strade e autostrade. Nell'ultimo bollettino il rapporto tra tamponi e positivi scende al 9,2%, ma ci sono altri 553 morti. In calo sia i ricoveri e terapie intensive. Allarme per una nuova variante del virus rilevata in Gran Bretagna, si diffonderebbe prima. Londra da oggi in lockdown duro, l'Olanda blocca tutti i voli in arrivo dal Regno Unito Leggi su tg24.sky (Di domenica 20 dicembre 2020) Corsa allonell'ultimo fine settimana prima delle restrizioni per il Natale. Inevitabili gli assembramenti nelle città e un traffico sostenuto su strade e autostrade. Nell'ultimo bollettino il rapporto tra tamponi e positivi scende al 9,2%, ma ci sono altri 553 morti. In calo sia i ricoveri e terapie intensive. Allarme per una nuova variante del virus rilevata in Gran Bretagna, si diffonderebbe prima. Londra da oggi in lockdown duro, l'Olanda blocca tutti i voli in arrivo dal Regno Unito

