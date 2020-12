Coronavirus, ultime notizie: Di Maio: "Italia sospende i voli con la Gran Bretagna". LIVE (Di domenica 20 dicembre 2020) Corsa allo shopping nell'ultimo fine settimana prima delle restrizioni per il Natale. Inevitabili gli assembramenti nelle città e un traffico sostenuto su strade e autostrade. Nell'ultimo bollettino il rapporto tra tamponi e positivi scende al 9,2%, ma ci sono altri 553 morti. In calo sia i ricoveri e terapie intensive. Allarme per una nuova variante del virus rilevata in Gran Bretagna, si diffonderebbe prima. Londra da oggi in lockdown duro, l'Olanda blocca tutti i voli in arrivo dal Regno Unito Leggi su tg24.sky (Di domenica 20 dicembre 2020) Corsa allo shopping nell'ultimo fine settimana prima delle restrizioni per il Natale. Inevitabili gli assembramenti nelle città e un traffico sostenuto su strade e autostrade. Nell'ultimo bollettino il rapporto tra tamponi e positivi scende al 9,2%, ma ci sono altri 553 morti. In calo sia i ricoveri e terapie intensive. Allarme per una nuova variante del virus rilevata in, si diffonderebbe prima. Londra da oggi in lockdown duro, l'Olanda blocca tutti iin arrivo dal Regno Unito

